متذيل الدوري المغربي يطيح بالوداد من الكونفدرالية

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مواجهة الوداد الرياضي ونظيره أولمبيك آسفي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، ليفجر متذيل الدوري المغربي مفاجأة على حساب أحد الأبطال التاريخيين ويطيح به من المسابقة.

وأقيمت المباراة على ملعب الوداد، بعدما انتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل (1-1)، ليتأهل أولمبيك آسفي مستفيدًا من قاعدة الهدف خارج الأرض.

تقدم سفيان المودن لأولمبيك آسفي في الدقيقة 40، قبل أن يتعادل محمد مفيد لصالح الوداد في الدقيقة 54. وعاد الفريق الضيف ليخطف هدف التقدم عبر موسى كونيه في الدقيقة 90، لكن حكيم زياش أدرك التعادل للوداد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، يضرب أولمبيك آسفي موعدًا في نصف النهائي مع اتحاد العاصمة الجزائري، في مواجهة مرتقبة على بطاقة التأهل للنهائي.