العراق يكشف عن تحضيرات لاجتماع وزاري عربي جديد بشأن تطورات المنطقة

كشف العراق، مساء الأحد، عن تحضيرات لاجتماع وزاري عربي بشأن تطورات المنطقة، هو الثاني منذ اندلاع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، وما أعقبه من رد عسكري لطهران.

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيريه العماني بدر البوسعيدي، والمصري بدر عبد العاطي، وفق بيانين لوزارة الخارجية العراقية.

وقالت الخارجية، إن حسين بحث مع البوسعيدي، "تطورات الأوضاع في المنطقة، لاسيما في ظلّ استمرار الحرب وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي".

كما تناول الجانبان "التحضيرات للاجتماع الافتراضي المقبل لوزراء خارجية جامعة الدول العربية (دون ذكر موعده)".

وأكدا "أهمية تنسيق المواقف العربية، وتعزيز العمل المشترك إزاء التحديات الراهنة".

كما بحث حسين وعبد العاطي، "التحضيرات الخاصة بالاجتماع المقبل لوزراء خارجية الدول العربية".

وشدد الجانبان على "ضرورة أن يكون جدول أعمال الاجتماع يتضمن ملفات متعددة، وألا يقتصر على موضوع واحد، بما يعكس حجم التحديات التي تواجه المنطقة".

وسيكون هذا الاجتماع الثاني منذ اندلاع الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران، إذ ناقش الاجتماع السابق في 10 مارس الجاري، والذي عقد عبر الإنترنت، الاعتداءات الإيرانية على دول بالمنطقة، وأدان ذلك، وطالب بوقفها فورا.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، بينهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية.

كما تستهدف إيران "مواقع ومصالح أمريكية" في دول عربية، أدت بعض الهجمات إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.