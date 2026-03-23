اليابان تدرس إرسال قوات لإزالة الألغام في مضيق هرمز

قال وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو، الأحد، إن بلاده قد ترسل قوات للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط.

وأضاف توشيميتسو، في تصريحات تلفزيونية، أن بلاده تمتلك "واحدة من أكثر تقنيات إزالة الألغام تقدما في العالم".

وأشار إلى أنه في حال تحقيق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، فقد يتم نشر وحدات من قوات الدفاع الذاتي اليابانية للمشاركة في عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز.

وأضاف توشيميتسو: "إذا تم التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، فقد تُطرح مسائل مثل إزالة الألغام، هذا مجرد احتمال، لكن إذا تحقق وقف إطلاق النار وشكلت الألغام البحرية عائقا، فمن الضروري أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار".

وفي 2 مارس الجاري، أعلنت إيران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق، ردًا على الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المستمر.

ويمر من المضيق نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، وتسبب إغلاقه في زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، وأثار مخاوف اقتصادية عالمية.

والسبت، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة، فإن الولايات المتحدة ستبدأ بضرب محطات توليد الكهرباء في البلاد.