دوي انفجارات في طهران وتصاعد أعمدة دخان

أفاد مراسل الأناضول، مساء الأحد، بوقوع عدة انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران.

وأضاف أن الانفجارات وقعت في موقع قريب من مركز المدينة.

وأشار المراسل، إلى تصاعد أعمدة دخان عقب الانفجارات، وسط نشاط أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية بشكل مكثف.

ولم تصدر السلطات الإيرانية بيانا بشأن الانفجارات.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تقول إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول عربية، غير أن بعض الهجمات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وألحقت أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.