صابرين النجيلي تكشف كواليس دخولها التمثيل: السر في رنا أبو الريش

قالت المطربة صابرين النجيلي إنها لم تبدأ حياتها الفنية بالتمثيل، مؤكدة أن سر انطلاقها في هذا المجال يعود إلى تشجيع السيناريست رنا أبو ريش.

وأضافت "النجيلي" عبر برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، اليوم الأحد: “كنا في فرح منة القيعي، ولقيت الملحن عزيز الشافعي الذي أحبّه جدًا، ناداني وقال لي: رنا عايزة تتعرف عليكي، فذهبت إليها. قالت لي: أنا بحبك وأتابعك، وأرى فيك ممثلة شاطرة جدًا، مشيرة إلى أنها كانت مترددة في البداية.

وتابعت أنها ردت على "أبو الريش" بأنها كانت تنوي دخول التمثيل لاحقًا بعد أن ترسخ نفسها كمطربة، ولكنها شجعتها وأكدت لها أنها جاهزة لخوض تجربة التمثيل في الوقت الحالي.

وكشفت أن بعد فترة قصيرة عرضت "أبو الريش" عليها شخصية “وفاء” في مسلسل "اتنين غيرنا"، مضيفة أنها في البداية شعرت بالخوف ولم تتحمس، لكن عندما حكت لهت كل تفاصيل القصة وفهمت الشخصية، استشعرت التحدي، لأن الدور يتضمن مشاهد صعبة بين الشخصية وبين زوجها، خاصة مشاهد الضرب، وهذا دفعها لرغبتها في خوض التجربة لترى نفسها قبل أن يراها الجمهور، ولتتمكن من تقييم نفسها أولًا.

ويذكر أن مسلسل "اتنين غيرنا" بطولة الفنانين آسر ياسين ودينا الشربيني وهنادي مهنا وفدوى عابد ونور إيهاب ومحسن منصور وسحر رامي ، وهو من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.