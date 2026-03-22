فوز المرشح الاشتراكي إيمانويل جريجوار برئاسة بلدية باريس

فاز المرشح الاشتراكي إيمانويل جريجوار، بانتخابات رئاسة بلدية باريس اليوم الأحد، خلفا لزميلته في الحزب آن هيدالجو في منصب عمدة العاصمة الفرنسية.

وزعم جريجوار فوزه بعد أن أظهرت التقديرات، المستندة إلى نتائج جزئية، تقدمه بفارق كبير على منافسته المحافظة رشيدة داتي، التي أقرت بالهزيمة.

وقال جريجوار: "الليلة هي انتصار لرؤية معينة لباريس: باريس نابضة بالحياة، باريس متقدمة".

وعاد الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد في الجولة الأخيرة من الانتخابات البلدية في 1500 بلدية، بما فيها المدن الكبرى.