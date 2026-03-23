إلغاء حفل راشد الماجد في السعودية بسبب ظروف صحية طارئة

أعلنت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، إلغاء حفل المطرب السعودي راشد الماجد في العاصمة الرياض غدا الاثنين 23 مارس.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن سبب الإلغاء الرئيسي هو "ظروف صحية طارئة"، وقالوا في بيانهم "نظرا لتعرض الفنان راشد الماجد لظرف صحي طارئ، فقد تقرر إلغاء إحيائه لحفل العيد والذي كان من المقرر أن يقام غدا الاثنين 23 مارس ضمن فعاليات العيد".

وتابع البيان: "كما نفيدكم بأنه سيتم إرجاع قيمة التذاكر بشكل تلقائي".

وكان مقررا أن يحيي راشد الماجد حفلا غدا الاثنين في الرياض تحت قيادة المايسترو وليد فايد، ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر في المملكة.