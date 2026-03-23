إسرائيل: عطلان منفصلان في الدفاع الجوي سمحا بمرور الصواريخ الإيرانية

قال الجيش الإسرائيلي يوم الأحد إن عطلين منفصلين في الدفاع الجوي سمحا بمرور الصورايخ الإيرانية يوم السبت.

وقال المتحدث العسكري البريجدير جنرال إيفي ديفرين إنه تم إطلاق صواريخ اعتراضية في كلتا الحالتين يوم السبت لكنها فشلت في وقف النيران القادمة. وأضاف أن أكثر من 90% من عمليات الإطلاق يتم اعتراضها عادة.

ويقول مسؤولون صحيون إن الصاروخين الإيرانيين أصابا أكثر من 150 شخصا في جنوب إسرائيل يوم السبت.

وذكر ديفرين أن الجيش يحقق أيضا فيما إذا كانت نيران مدفعيته قد قتلت بالخطأ مزارعا إسرائيليا في شمال البلاد في كيبوتس مسغاف عام صباح يوم الأحد.

وأضاف أن الجيش يتوقع عدة أسابيع أخرى من القتال.