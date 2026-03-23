ماكرون يحذر من تصعيد يخرج عن السيطرة في الشرق الأوسط

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأحد في منشور على منصة "إكس" للتواصل الإجتماعي إنه تحدث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وتابع في منشوره "وجدّدتُ له تضامنَ فرنسا والتزامَنا بالمساهمة في تعزيز الدفاعات الجوية السعودية، في وقت تتعرض فيه المملكة لهجمات متكررة وغير مقبولة بصواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية".

وقال "أمام خطر تصعيدٍ خارج عن السيطرة، بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن تتفق جميع الأطراف المتحاربة على وقفٍ مؤقت للهجمات على منشآت الطاقة والبنى التحتية المدنية، وأن تعيد إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وأضاف "إنّ المرحلة تقتضي المسؤولية وضبط النفس، من أجل تهيئة الظروف لاستئناف الحوار، وهو وحده الكفيل بضمان السلام والأمن للجميع".

وأكد "وفي هذه اللحظة الحرجة، ينبغي لمجموعة السبع ومجلس التعاون لدول الخليج العربية تعزيز تنسيقهما. وفرنسا والمملكة العربية السعودية تعملان معًا في هذا الاتجاه".