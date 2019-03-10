تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بين أديس أبابا ونيروبي

قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم الأحد، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت بين أديس أبابا والعاصمة الكينية نيروبي.

وكتب مكتب رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مكتب رئيس الوزراء بالنيابة عن الحكومة وشعب إثيوبيا يعربون عن خالص تعازيهم لأسر الذين فقدوا أرواحهم على متن طائرة بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، التي كانت في رحلة مدرجة إلى نيروبي بكينيا صباح اليوم".

ولم يعرف بعد سبب وموقع الحادث، بالإضافة إلى عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة وعدد الضحايا.