لماذا أزالت مجلة فوج اسم فلسطين من تبرعات جيجي حديد؟

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن مجلة "فوج" العالمية المعنية بالموضة، أزالت اسم فلسطين من منشور على صفحتها عبر إنستحرام، ذكرت فيه تعهد عارضة الأزياء الفلسطينية الأمريكية، جيجي حديد بالتبرع بأرباحها من عروض الأزياء لفلسطين وأوكرانيا.

وأضافت الصحيفة أن المجلة أقدمت على إزالة اسم فلسطيني من التبرعات بعدما تعرضت لاتهامات بمعاداة السامية أو "تأجيج نيران معاداة السامية".

وكانت جيجي حديد الأمريكية من أب فلسطيني، قد أعلنت يوم الأحد الماضي عبر إنستجرام أنها ستتبرع بأرباحها من عروض أزياء الخريف لـ"أولئك الذين يعانون" في كل من أوكرانيا وفلسطين.

وقالت: "على خطى صديقي ميكا أرجناراز، أتعهد بالتبرع بأرباحي من عروض خريف 2022 لمساعدة أولئك الذين يعانون من الحرب في أوكرانيا، وكذلك الاستمرار في دعم أولئك الذين يعانون من نفس الشيء في فلسطين".

وتابعت: "يجب أن تكون أعيننا وقلوبنا منفتحة على جميع أشكال الظلم البشري.. الأيادي خارج أوكرانيا أيادي من فلسطين سلام سلام سلام".

وعلى الرغم من أن منشور مجلة فوج عن تبرع بيلا حديد أصبح خاليا من اسم فلسطين ليبقى اسم أوكرانيا فقط، فإن ذلك فتح موجة جديدة من الهجوم على المجلة، ما دفعها لإضافة فلسطين مرة أخرى مع ملاحظة من جانب المجلة تقول: "لقد قمنا بتحديث هذا التعليق ليعكس بدقة بيان جيجي حديد بشأن تبرعها".

جيجي حديد ومواقف تجاه فلسطين

تبلغ جيجي 26 عاما، وتعمل هي وشقيقتها بيلا في مجال عروض الأزياء، حيث تعتبران من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، وهما أمريكيتان من أصل فلسطيني نظرا لجنسية أبيهما.

واشتهرت الأختان جيجي وبيلا حديد بمواقفهما الداعمة لبلدهما الأم فلسطين، ففي فبراير الماضي عبرت بيلا عن حبها العميق لفلسطين وتمنت في رسالة نشرتها خلال عيد الحب تحريرها من الاحتلال الإسرائيلي.

وجاء تعبير بيلا حديد وأمنيتها بتحرير فلسطين من خلال صورة قلب وردي مكتوبة عليها عبارة "Will You Be My Palentine" نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، وحصل المنشور على أكثر من 650 الف إعجابا وآلاف التعليقات المؤيدة للقضية الفلسطينية.

https://www.instagram.com/p/CZ-X_c5lJNF/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

أما جيجي حديد، فأعلنت موقفا مؤيدا للقضية تزامنًا مع ما قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس الشرقية وخصوصًا في حي الشيخ جراح، شهر مايو الماضي.

وتحدثت في منشور عبر حسابها الشخصي تويتر، عن أصولها الفلسطينية، معلنة تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني ضد ما يقوم به العدوان الإسرائيلي الأخير عليهم من تهجير، والذي نتج عنه قتل أكثر من 63 فلسطينيًّا من بينهم 8 أطفال، بالإضافة إلى إصابة 250 آخرين.

وكتبت حديد تقول: "قلتها من قبل وسأقولها مرة أخرى بالنسبة لي الأمر لا يتعلق بدين أو تفضيل طرف على آخر، الأمر يتعلق بالجشع"، مشاركة وسم "حرروا فلسطين" و"حرروا غزة".

ولم تكتفي بكتابة هذه التويته فقط بل نشرت مجموعة من الصور التي تتحدث عما يحدث في فلسطين عبر حسابها الشخصي على مواقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فشاركت متابعيها مجموعة من الصور، تقول إن معدل القتلى والجرحى في الأحداث الأخيرة يُعتبر هو الأعلى منذ الحرب على غزة عام 2014، ثم قامت بنشر صورة أخرى لابنة عمّها المحامية لينا حديد، والتي تُظهر لحظة مغادرة الفلسطينيين لبلدهم "أكثر من مليون فلسطيني يغادرون أراضيهم لمناسبة ذكرى النكبة لعامها الـ71".