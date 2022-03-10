كريدي سويس يعلن وجود استثمارات له معرضة للخطر في روسيا بقيمة 848 مليون فرنك

كشف بنك كريدي سويس جروب السويسري عن وجود استثمارات له بقيمة 848 مليون فرنك (914 مليون دولار) معرضة للخطر في روسيا لأنها مرتبطة بأفراد روس خاضعين للعقوبات الغربية ليصبح أحدث بنك أوروبي يكشف عن استثماراته الروسية المعرضة للخطر منذ الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أسبوعين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان البنك السويسري اليوم الخميس القول إن الاستثمارات المعرضة للمخاطر تتضمن مشتقات مالية وتمويلات في بنك الاستثمار وتمويل تعاملات تجاريةإلى جانب قروض في قطاع التجزئة المصرفية.

في الوقت نفسه حذر البنك السويسري من أن الزيادة في إيرادات نشاطه في مجال التجارة وخدمات التحوط، سيبددها التراجع في سوق طروحات الأوراق المالية وارتفاع مخصصات تغطية خسائر القروض.

كان بنك كريدي أجريكول الفرنسي قد أعلن يوم الاثنين تفاصيل استثماراته المعرضة للخطر بسبب الحرب الأوكرانية والتي تبلغ قيمتها 4ر6 مليار يورو (7 مليارات دولار).

كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن البنوك الأوروبية تستعد للتعامل مع عدم سداد قروضها لعملائها في روسيا وربما إنهاء نشاطها هناك. وفي حين تقول البنوك إنها تستطيع استيعاب هذه الخسائر، فإن تضرر الاقتصادات الأوروبية من تداعيات الحرب، قد تؤخر أي زيادة لأسعار الفائدة والتي كانت البنوك تنتظرها لتعزيز مكاسبها.