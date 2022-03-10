الجيش الصيني: نلعب دورا نشطا في المعركة العالمية ضد كوفيد-19

قال المتحدث باسم وفد جيش التحرير الشعبي الصيني وقوات الشرطة المسلحة الشعبية الصينية، وو تشيان، إن جيش التحرير الشعبي الصيني يلعب دوراً نشطاً في المعركة العالمية ضد كوفيد-19، كما يساهم بدعمه الكامل في عمليات احتواء الوباء داخل البلاد.

وأشار تشيان - في تصريحات له خلال الدورة الخامسة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني وفقا لوكالة أنباء "شينخوا" اليوم الخميس - إلى أن الجيش الصيني قدّم مساعدة لقاحات كوفيد-19 إلى جيوش في أكثر من 30 دولة،بما فيها باكستان وكمبوديا ومنغوليا وغينيا الاستوائية.

وأوضح أن جيش التحرير الشعبي الصيني تعاون مع نظرائه من أكثر من 50 دولة لمكافحة الجائحة، من خلال توفير إمدادات طبية، وإرسال فرق الخبراء، وعقد اجتماعات افتراضية لمشاركة خبرات مكافحة الفيروس.. مضيفا أن الجيش الصيني سيعزز تعاونه مع سلطات الدفاع والجيوش الأجنبية في هذا الوقت الصعب، كما سيواصل العمل على دفع بناء مجتمع عالمي تكون الصحة فيه للجميع.