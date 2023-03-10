وزيرة الثقافة ومدير الإيسيسكو يشهدان ختام ‏‏أنشطة «القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية» بدار الأوبرا غدا

تشهد الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والدكتور ‏سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم ‏الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، حفل ‏ختام أنشطة وفعاليات "القاهرة عاصمة الثقافة في دول ‏العالم الإسلامي "، الذي يُقام بدار الأوبرا ‏المصرية، في السابعة مساء غد السبت.

تبدأ الفعاليات التي تختتم عام حافل، عروضًا فنيةً وتراثيةً بساحة دار ‏الأوبرا، بمشاركة فرق "التنورة التراثية، بورسعيد، ‏أسوان، الشرقية للفنون الشعبية"، التابعة للهيئة العامة ‏لقصور الثقافة، يليها على المسرح الكبير بدار الأوبرا، ‏عرض، أوبريت "هنا ‏القاهرة"، رؤية وإخراج خالد جلال، أداء صوتي للفنان، ‏أحمد فؤاد سليم، كتابة تعليق، عماد عبدالمحسن، ‏سينوغرافيا وكريوجراف، وليد عوني، وبمشاركة فرق ‏‏"رضا للفنون الشعبية، التابعة للبيت الفني للفنون ‏الشعبية، وسوهاج للفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة ‏للقصور الثقافة، وكورال أطفال مركز ‏تنمية المواهب، التابعتان لدار الأوبرا المصرية".‏

أما الفصل الثاني من الحفل، يُحييه النجم "مدحت ‏صالح"، بمشاركة صوليست البيانو، الفنان عمرو ‏سليم، والفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو، أحمد ‏عامر، حيث يشدو بمجموعة من أغانيه.‏

وكانت برنامج فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي، قد انطلقت في أبريل من العام الماضي، باحتفالية ضخمة في سور القاهرة الشمالي، وشمل برنامج الفعاليات المخصص لها تنظيم 149 فعالية ثقافية وفنية وورش للحرف التراثية والتقليدية التى تواصلت على مدار العام بمشاركة دول منظمة الإيسيسكو، إضافة إلى الأجندة الإبداعية الرمضانية لعام 2022 والتى شملت 1479 حدثا فكريا وفنيا إلى جانب الاحتفالات التي حملت عنوان مئويات مصرية وتهدف للاحتفاء برموز وأعلام مصر الذين أثروا سجلات الوطن فى مختلف المجالات الإبداعية طوال قرن من الزمان.