رئيس مجلس النواب الليبي: يحق لأنصار النظام السابق خوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية

قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّ قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تسمح للجميع للمشاركة فيها.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة حوارية بالجامعة العربية بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في ليبيا؛ بهدف تيسير الحوار بين الأطراف.

وأضاف أنه لا يوجد تهميش أو إقصاء لأحد في العملية الانتخابية، موضحًا أن من تتوافق عليه الشروط يمكنه الترشح في الانتخابات.

وأشار إلى أنه يحق لأنصار النظام السابق (نظام الرئيس الراحل معمر القذافي) خوض الانتخابات طالما توافقت الشروط عليه، مؤكّدًا أنه لا يوجد تهميش أو إبعاد لأي شخصية ليبية.

ونوه بأن القوانين هي التي تنظم العملية الانتخابية بشكل كامل، ويكون الحكم هو صندوق الانتخابات.

واستضافت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، جلسة حوارية بين الأطراف الليبية دعا إليها الأمين العام أحمد أبو الغيط.