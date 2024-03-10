سفينة محملة بمساعدات إلى غزة تستعد للانطلاق من قبرص



قال مسئولون اليوم الأحد، إن سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" التابعة لمنظمة الإغاثة الإسبانية التى تحمل السفينة اسمها، أصبحت محملة بالكامل بالإمدادات الإنسانية لغزة، ويمكن أن تغادر قريبا من ميناء لارناكا القبرصي.

وقالت حكومة الجزيرة إن السفينة التي يبلغ طولها 37 مترا وتحمل حوالي 200 طن من مياه الشرب والأدوية والمواد الغذائية يجب أن ترسو بحلول مساء الأحد على أبعد تقدير.

وهذه رحلة تجريبية على طول مسار ممر المساعدات المخطط له الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس أمس الأول الجمعة.

وكانت فون دير لاين قد تفقدت في وقت سابق المنشآت في الميناء، الذي أتاحته الجزيرة الأوروبية لتسليم المساعدات من مختلف الدول والمنظمات.

وتقع لارناكا على بعد نحو 400 كيلومتر من قطاع غزة وتحمل الرحلة مخاطر بما في ذلك الرياح القوية التي غالبا ما تهب في شرق البحر المتوسط.

وستقوم السفينة "أوبن آرمز" بقطر منصة خلفها محملة بالجزء الأكبر من إمدادات الإغاثة، وفقا لوسائل الإعلام القبرصية.

وستكون قبرص مسئولة عن السفينة إلى أن تغادر المياه الإقليمية القبرصية. وقال متحدث باسم الحكومة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "بعد ذلك، سيتم مراقبة السفينة بواسطة الأقمار الاصطناعية والرادارات من الجهات الفاعلة الأخرى".

ومن غير الواضح أين وكيف ستفرغ السفينة حمولتها بمجرد وصولها قبالة ساحل غزة. ولا يتوفر سوى ميناء صيد صغير للتفريغ، لكنه ليس عميقا بما يكفي لسفن الشحن.

ويريد الجيش الأمريكي إقامة ميناء مؤقت مع شركاء دوليين، لكنه يقول إن البناء سيستغرق شهرين.