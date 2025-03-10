روسيا تعلن طرد دبلوماسيين بريطانيين اثنين بسبب مزاعم التجسس

أعلنت روسيا، اليوم الاثنين، طرد دبلوماسيين بريطانيين يعملان في السفارة البريطانية لدى موسكو بسبب مزاعم التجسس.

وقال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان أوردته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، إن الدبلوماسيين قدما بيانات شخصية زائفة أثناء طلبهما الحصول على تصريح لدخول البلاد، وإنهما انخرطا في أنشطة استخباراتية وتخريبية مزعومة، مما يهدد أمن روسيا.

ولم يقدم الجهاز أي دليل.

وتم اتخاذ قرار بإلغاء اعتماد الدبلوماسيين، وأٌمرا بمغادرة روسيا خلال أسبوعين، حسبما ذكرت وكالة ريا نوفوستي.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان منفصل، إنها استدعت مسئولا في السفارة البريطانية.

وأضافت الوزارة، أن موسكو لن تتسامح مع أنشطة ضباط الاستخبارات البريطانيين غير المعلنين على الأراضي الروسية.

ولم يصدر رد فوري من السلطات البريطانية.