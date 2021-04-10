السعودية: انخفاض إصابات كورونا مقارنة بالأمس

انخفضت الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في السعودية اليوم السبت، بشكل طفيف، حيث تم تسجيل 878 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية بعد أن سجلت أمس 904 إصابات.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم السبت، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى 397 ألفا و636 حالة مؤكدة.

وتم تسجيل 578 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 382 ألفا و776 حالة، (97% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6747 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 8113 حالة، منها 914 حالة حرجة.