الغندور: ما حدث في مباراة الترجي والمولودية «عار»

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هاجم خالد الغندور، الاعلامي بنادي الزمالك، فريقي الترجي ومولودية الجزائر عقب تحقيق نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الغندور في تصريحات عبر قناة "الزمالك" :"سيناريو المباراة بين الترجي والمولودية كان واضحا وهناك بعض المباريات يطلق عليها بالعار".

وأضاف: "الترجي لن يفوز بالبطولة والمولودية أيضا لأنه كما تدين تدان، لابد أن تعقل ما نقوله وما نشاهده أيضا".

منحت نتيجة التعادل الترجي صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة، في المقابل تأهل مولودية الجزائر كوصيف للمجموعة برصيد تسع نقاط متفوقًا على الزمالك بفارق نقطة في المقابل تذيل توينجيت الترتيب برصيد أربع نقاط.

جدير بالذكر أن الزمالك فاز على بطل السنغال توينجيت بنتيجة أربعة مقابل هدف في لقاء أقيم مساء اليوم على استاد القاهرة.