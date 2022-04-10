قال الفنان أحمد السعدني، إن المنتج أو المخرج هو الذي يعرض عليه المشاركة في عمل فني، وذلك في معرض إجابته على سؤال عن إمكانية تلبية عرض يُقدم له من الفنان محمد رمضان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه قرار بالمشاركة من عدمها يكون وفقًا لطبيعة العمل المعروض عليه.

وأوضح أنه لا تجمعه أي مشكلة شخصية مع محمد رمضان، غير أنه تابع: «حصلت واقعة كده كانت عبارة عن كلام فارغ.. كان قال حاجة لكني لا أحمل ضغينة على الإطلاق»، دون أن يذكر طبيعة ذلك الموقف الذي حدث بينهما.

وأشار إلى أنه لا تجمعه صداقة مع محمد رمضان ولا يلتقيان، لكنه أبدى استعداده للعمل سويًّا إذا كان العمل (الفني) مناسبًا.