وزير خارجية عُمان يبحث مع نظيرته البريطانية التعاون الثنائي

التقى وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، نظيرته البريطانية إيفيت كوبر، وذلك على هامش مشاركته في أعمال حوار المنامة 2025.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، وسُبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتناول الجانبان سبل تعزيز التنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما الجهود الرامية إلى دعم الأمن الإقليمي ودفع مسارات السلام في الشرق الأوسط.