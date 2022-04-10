ثلاثي الأهلي جاهز لمباراة الرجاء ‏

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد، لمباراة الرجاء المغربي التي تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.
وقال أبو عبلة إن حالة طاهر وفتحي ووحيد مطمئنة، وإن غيابهم عن مباراة المصري التي أقيمت أمس في بطولة الدوري الممتاز، إجراء احترازي بعد شكوى خفيفة للثلاثي.
واشتكى طاهر محمد من كدمة في العضلة الأمامية بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، فيما اشتكى حمدي فتحي من آلام بسيطة في الحوض، وتم تشخيص حالة وحيد أنها عبارة عن إجهاد عضلي.
وقال أبو عبلة إن الثلاثي طاهر وفتحي ووحيد سيكونون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة الرجاء المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وخاض الثلاثي تدريبات اليوم في صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن يتم تقييم حالاتهم قبل انتظامهم في التدريبات.