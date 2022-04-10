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ثلاثي الأهلي جاهز لمباراة الرجاء ‏

عمرو فهمي
نشر في: الأحد 10 أبريل 2022 - 6:48 م | آخر تحديث: الأحد 10 أبريل 2022 - 6:48 م

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، ‏جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد، لمباراة الرجاء المغربي التي ‏تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وقال أبو عبلة إن حالة طاهر وفتحي ووحيد مطمئنة، وإن غيابهم عن مباراة المصري التي ‏أقيمت أمس في بطولة الدوري الممتاز، إجراء احترازي بعد شكوى خفيفة للثلاثي.‏

واشتكى طاهر محمد من كدمة في العضلة الأمامية بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، فيما ‏اشتكى حمدي فتحي من آلام بسيطة في الحوض، وتم تشخيص حالة وحيد أنها عبارة عن ‏إجهاد عضلي.‏

وقال أبو عبلة إن الثلاثي طاهر وفتحي ووحيد سيكونون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة ‏الرجاء المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الثلاثي تدريبات اليوم في صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن يتم ‏تقييم حالاتهم قبل انتظامهم في التدريبات‏.


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