ثلاثي الأهلي جاهز لمباراة الرجاء ‏

أكد أحمد أبو عبلة، طبيب الأهلي، ‏جاهزية الثلاثي حمدي فتحي وطاهر محمد طاهر ومحمود وحيد، لمباراة الرجاء المغربي التي ‏تقام مساء السبت المقبل، في ذهاب ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.‏

وقال أبو عبلة إن حالة طاهر وفتحي ووحيد مطمئنة، وإن غيابهم عن مباراة المصري التي ‏أقيمت أمس في بطولة الدوري الممتاز، إجراء احترازي بعد شكوى خفيفة للثلاثي.‏

واشتكى طاهر محمد من كدمة في العضلة الأمامية بعد مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، فيما ‏اشتكى حمدي فتحي من آلام بسيطة في الحوض، وتم تشخيص حالة وحيد أنها عبارة عن ‏إجهاد عضلي.‏

وقال أبو عبلة إن الثلاثي طاهر وفتحي ووحيد سيكونون تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة ‏الرجاء المقبلة في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وخاض الثلاثي تدريبات اليوم في صالة الجيم تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، على أن يتم ‏تقييم حالاتهم قبل انتظامهم في التدريبات‏.