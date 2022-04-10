الدفاع الروسية: إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من دونباس حتى الآن

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إجلاء أكثر من 700 ألف شخص من إقليم دونباس إلى روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وحتى الآن.



وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شئون الدفاع بوزارة الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الأحد، إن الجانب الروسي أجلى المدنيين دون مشاركة السلطات الأوكرانية، لافتا إلى أن الكتائب الأوكرانية القومية تحتجز نحو 6 آلاف و500 مواطن أجنبي من 13 دولة.



وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير قواتها بضربات صاروخية مقر قيادة لكتيبة "دنيبرو" الأوكرانية القومية في مقاطعة دنيبروبتروفسك شرق البلاد، و85 منشأة عسكرية أوكرانية.



وقال المتحدث باسم الوزارة، إيجور كوناشينكوف، خلال موجز صحفي عقده صباح اليوم، " أنه تم أيضا تدمير منصات إطلاق منظومات "اس 300" للدفاع الحربي في مقاطعة نيكولايف جنوب البلاد وقرب خاركوف ومطار تشوفييف، مشيرا إلى أن القوات الروسية أسقطت طائرات تابعة للقوات الاوكرانية خلال الساعات الماضية، كما قامت بتدمير 85 منشأة عسكرية أوكرانية.