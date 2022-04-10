الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي يعلن ترشيحه لثمانية وزراء

أعلن الرئيس المنتخب الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الأحد، ترشيحه لثمانية وزراء، من بينهم النائب تشو كيونغ-هو نائبًا لرئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة السابق لي جونغ-سوب وزيرًا للدفاع.

وقال يون، في مؤتمر صحفي وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، "إن لي تشانغ-يانغ الأستاذ في المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، تم ترشيحه وزيرا للصناعة، بينما تم ترشيح حاكم جزيرة جيجو السابق وون هي-ريونغ وزيرا للأراضي".

وأضاف أنه تم ترشيح لي جونغ-هو، رئيس معهد أبحاث أشباه الموصلات بجامعة سيئول الوطنية، وزيرًا للعلوم، بينما تم ترشيح جونغ هو-يونغ الرئيس السابق لمستشفى جامعة كيونغ بوك الوطنية، لمنصب وزير الصحة، كما تم ترشيح بارك بو-كيون النائب السابق لرئيس جريدة جونغ آنغ إيلبو، وزيراً للثقافة، والنائبة السابقة كيم هيون-سوك وزيراً للمساواة بين الجنسين والأسرة.