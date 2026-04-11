إسرائيل ترفض مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله

قالت إسرائيل، إنها لن تناقش وقف إطلاق النار مع حزب الله في محادثات مع الحكومة اللبنانية مرتقبة الأسبوع المقبل في واشنطن.

وجاء في بيان أصدره السفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر أنه رفض لدى لقائه نظيرته اللبنانية للتحضير لهذه المحادثات "مناقشة وقف إطلاق النار مع حزب الله، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت الرئاسة اللبنانية، عن لقاء مرتقب يوم الثلاثاء المقبل لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن.

وقال بيان صدر عن مكتب الإعلام في الرئاسة اللبنانية: «بناء على المبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والتي ترتكز على العمل الدبلوماسي من خلال الإعلان عن وقف لإطلاق النار والذهاب إلى التفاوض المباشر مع إسرائيل ، وبعد الاتصالات الدولية والعربية التي أجراها الرئيس عون مؤخرًا في ضوء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، قررت الإدارة الأمريكية تكليف وزارة الخارجية الأمريكية القيام بدور الوسيط بين لبنان وإسرائيل».

وأضاف البيان: «تنفيذا لذلك، وبناء على توجيهات الرئيس عون للسفيرة اللبنانية في واشنطن تم اتصال هاتفي عند التاسعة مساء بتوقيت بيروت، هو الأول بين لبنان ممثلا بسفيرته في واشنطن ندى حمادة معوض وإسرائيل ممثلة بسفيرها في واشنطن يحئيل ليتر، وبمشاركة سفير الولايات المتحدة الأمريكية في بيروت ميشال عيسى الموجود في واشنطن».

وتابع البيان: «تم خلال الاتصال التوافق على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء المقبل في مقر الخارجية الأمريكية للبحث في الإعلان عن وقف لإطلاق النار وموعد بدء التفاوض بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية».