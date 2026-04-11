وزير الخارجية العماني يدعو إلى صون حرية الملاحة وحماية المصالح البحرية

دعا وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إلى تبني نهج قائم على التعاون البناء والمسؤولية المشتركة بما يسهم في صون حرية الملاحة وحماية المصالح البحرية.

وأكد البوسعيدي، خلال مشاركة بلاده في أعمال النسخة التاسعة من مؤتمر المحيط الهندي الذي عقد في موريشيوس عبر الاتصال المرئي، التزام بلاده بمبادئ القانون الدولي، بما في ذلك قانون البحار واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وشدد على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية، ومعالجة الأضرار الناجمة عن النزاعات، والعمل على تحقيق توازن مستدام بين تنمية فرص الاقتصاد الأزرق وصون النظم البيئية البحرية.

ويعد المؤتمر منصة دولية مهمة لتعزيز الحوار والتعاون بين دول المنطقة، وبحث القضايا والتحديات المشتركة، لا سيما ما يتصل بالأمن البحري، وحرية الملاحة، والإدارة المستدامة للموارد البحرية، وترسيخ مبادئ الشراكة والتعاون الإقليمي.