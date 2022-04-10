أعلنت وكالة الأمم المتحدة للاجئين، فرار أكثر من 4.5 مليون لاجئ أوكراني من بلادهم، منذ بداية الغزو الروسي لكييف في 24 فبراير الماضي.



وبحسب ما نشرته وكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»، مساء الأحد، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن عدد اللاجئين الأوكرانيين بلغ 4 ملايين و503 آلاف و954، بزيادة قدرها 62 ألفًا و291 عن اليوم السابق.



ولم تشهد أوروبا هذا التدفق من اللاجئين منذ الحرب العالمية الثانية. ويمثل 90% من الفارين من أوكرانيا من النساء والأطفال؛ لأن السلطات الأوكرانية لا تسمح للرجال في سن التجنيد بمغادرة البلاد.



وفر حوالي 2.59 مليون إلى بولندا المجاورة، وهو العدد الأكبر من أي بلد آخر، تليها رومانيا بأكثر من 686 ألفا، ثم المجر بأكثر من 419 ألفا.



وتشير تقديرات المفوضية إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء الأشخاص توجهوا منذ ذلك الحين إلى دول أخرى في أوروبا، لكن تلك المعابر الحدودية غير مسجلة، والأشخاص الذين عادوا إلى أوكرانيا، لم يتم إحصاؤهم أيضا.