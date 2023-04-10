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تعهد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الاثنين، بضمان حرمة الدستور من خلال جعل باكستان متقدمة ومستقلة اقتصاديا ورفع المستوى المعيشي للشعب.

وقال شهباز، في رسالته للأمة: "الدستور هو الحامي والمبدأ المرشد لباكستان ويمكننا أن نضحي بأرواحنا لحمايته"، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الباكستانية.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني، في رسالة هنأ فيها الشعب الباكستاني بمناسبة مرور 50 عاما على وضع دستور عام 1973 للبلاد.

كما أشاد شهباز بجميع الأحزاب السياسية والقادة والبرلمانيين الذين صاغوا دستور البلاد.

وأضاف شهباز "نحيي كل الشخصيات المحترمة التي رفعت حرمة الدستور واستمرت في تأدية دورها في قوته خلال الخمسين سنة الماضية".

وقال رئيس الوزراء إن دستور باكستان لعام 1973 متمثل في رؤية مؤسس البلاد القائد الأعظم محمد علي جناح والعلامة محمد إقبال ومؤسسين آخرين لباكستان.

وقال شهباز إن دستور باكستان أبقى الأمة موحدة، وإنه على الرغم من الأحداث والمؤامرات التي حدثت في الماضي، فإن الدستور حافظ على وجوده في البلاد.