أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الأربعاء نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر3% سنويا إلى 566ر619 تريليون ين (081ر4 تريليون دولار)، في حين كان محللون يتوقعون نموا بنسبة 1ر3% بعد نموه بمعدل 3% في فبراير الماضي.

وسجل الإقراض المصرفي نموا بمعدل 1ر3% سنويا خلال الربع الأول من العام الحالي.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال مارس الماضي بنسبة 6ر3% سنويا إلى 181ر542 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 4ر0% إلى 384ر77 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 4ر25% إلى 322ر5 تريليون ين بعد زيادته بنسبة 2ر21% خلال الربع الأول من العام الحالي.