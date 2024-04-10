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نمو الإقراض المصرفي في اليابان بنسبة 3.2% خلال الشهر الماضي

البنك المركزي الياباني
البنك المركزي الياباني
د ب أ
نشر في: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 7:11 ص | آخر تحديث: الأربعاء 10 أبريل 2024 - 7:11 ص

 أظهرت بيانات بنك اليابان المركزي الصادرة اليوم الأربعاء نمو قيمة الإقراض المصرفي في البلاد خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر3% سنويا إلى 566ر619  تريليون ين (081ر4 تريليون دولار)،  في حين كان محللون يتوقعون نموا بنسبة 1ر3%  بعد نموه بمعدل 3% في فبراير الماضي.

وسجل الإقراض المصرفي نموا بمعدل 1ر3% سنويا خلال الربع الأول من العام الحالي.

ومع استبعاد صناديق الادخار، زاد الإقراض المصرفي خلال مارس الماضي بنسبة 6ر3% سنويا إلى 181ر542 تريليون ين، في حين ارتفع الإقراض من صناديق الادخار بنسبة 4ر0% إلى  384ر77 تريليون ين.

وزاد الإقراض من البنوك الأجنبية العاملة في اليابان بنسبة 4ر25% إلى 322ر5 تريليون ين بعد زيادته بنسبة 2ر21% خلال الربع الأول من العام الحالي.

 

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