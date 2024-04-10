مقتل شاب ألماني وإصابة آخر إثر انهيار جليدي في جبال الألب النمساوية

واجه شابان ألمانيان يبلغان من العمر 19 عاما، انهيارا جليديا جرفهما لعدة مئات من الأمتار، أثناء تنزههما في جبال الألب النمساوية، ما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح خطيرة، بحسب ما ذكرته السلطات النمساوية .

وجاء الشابان، ضمن مجموعة مكونة من 7 ألمان من ولاية بافاريا الواقعة جنوبي ألمانيا، حيث كانوا يتنزهون أمس الثلاثاء بالقرب من بلدة بيرتيساو في مقاطعة تيرول بالنمسا، وتسلقوا جبلا يعرف باسم "بيرينكوف".

وبعد أن وصلوا إلى ارتفاع نحو 1800 متر، قررت المجموعة النزول وعدم المضي للوصول إلى القمة؛ بسبب ظروف تساقط الثلوج.

ولكن بحسب الشرطة، فقد واجهوا انهيارا جليديا على ارتفاع 30 مترا فوقهم على الجبل.

وحوصر الشابان" 19 عاما"اللذان كانا يسيران أمام المجموعة، بسبب الانهيار الجليدي.

وسقط الشاب الذي أصيب بجروح قاتلة وجرفه الانهيار الجليدي لحوالي 330 مترا ودُفن على عمق متر تقريبا في الثلج.

وقام فريق إنقاذ جبلي، بانتشال الرجل من بين الثلوج بعد مرور أكثر من ساعة.

وبحسب الشرطة، تم تحرير الشاب الثاني "19 عاما" من بين كتل الثلج، بعد أن جرفته الثلوج لمسافة 250 مترا أسفل الجبل.

وتم إنقاذه بواسطة مروحية باستخدام الحبل ونقله إلى المستشفى.