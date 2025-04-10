 ألف جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ينشرون رسالة احتجاج لوقف الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألف جندي احتياط في سلاح الجو الإسرائيلي ينشرون رسالة احتجاج لوقف الحرب

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الخميس 10 أبريل 2025 - 10:20 ص | آخر تحديث: الخميس 10 أبريل 2025 - 10:21 ص

تم نشر رسالة احتجاج وقع عليها نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون، كإعلان في وسائل إعلامية بأنحاء البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الخميس.

وكتب جنود الاحتياط في الرسالة: "في هذا التوقيت، تخدم الحرب مصالح سياسية وشخصية" وليس الأمن القومي.

وأضافوا أن "استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء".

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأن الرسالة نشرت بعد لقاء "المقاتلين" بقائد سلاح الجو، الميجور جنرال تومر بار، ورئيس الأركان والميجور جنرال إيال زامير.

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