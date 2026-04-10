الكويت تعلن التعامل مع 7 مسيرات إيرانية وإصابة عدة عسكريين

أعلن الجيش الكويتي، الجمعة، أنه رصد وتعامل مع 7 مسيرات إيرانية خلال الـ24 ساعة الماضية، ما أسفر عن إصابة عدة عسكريين، وأضرار مادية جسيمة.

وقال في بيان، إن "القوات المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 7 طائرات مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي".

وأضاف: "نتج عن العدوان الإيراني الآثم استهداف عددٍ من المنشآت الحيوية تابعة للحرس الوطني، ما أسفر عن إصابة عدد من منتسبيه، وهم يتلقون العلاج حاليًا، وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى أضرارٍ مادية جسيمة".

وختم الجيش بيانه بالتأكيد أن "منتسبي القوات المسلحة يواصلون أداء واجبهم الوطني بروحٍ معنويةٍ عالية وانضباطٍ راسخ، مجسدين التزامهم الثابت بحماية الوطن وصون أمنه واستقراره".

وقبل إعلان الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران فجر الأربعاء، كانت إيران تقول إن هجماتها على دول عربية تأتي في إطار ما تصفه بأنه رد على العدوان الذي شنته تل أبيب وواشنطن ضدها.

وتضيف أنها لا تستهدف دولا بعينها، بل ما تصفها بأنها "قواعد ومصالح أمريكية"، غير أن بعض هذه الهجمات أسفر عن قتلى وجرحى، وألحق أضرارا بمنشآت مدنية، بينها مطارات وموانئ ومنشآت طاقة ومبان مختلفة.

أما بعد الهدنة، فأعلنت إيران، في وقت سابق الجمعة، أن قواتها لم تنفذ أي هجمات ضد أي دولة منذ إعلان وقف إطلاق النار بين طهران وواشنطن.

وأشار بيان صادر عن الحرس الثوري، إلى تقارير تحدثت عن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت منشآت في بعض الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج العربي، مضيفا أنه "في حال كانت هذه التقارير الإعلامية صحيحة، فلا شك أن هذه الأعمال هي من فعل العدو الصهيوني (إسرائيل) أو الولايات المتحدة".