المسافرون يواجهون أسعارا أعلى مع ارتفاع تكاليف وقود الطائرات

ظلت أسعار النفط ووقود الطائرات المتقلبة تتأرجح منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط وتعطل شحنات النفط العالمية بسبب القتال بالقرب من مضيق هرمز.

وتستجيب شركات الطيران في جميع أنحاء العالم من خلال تقليص الجداول الزمنية ورفع الرسوم والأسعار، ويواجه المسافرون جوا أسعارا أعلى ورحلات أقل وخيارات صعبة بشأن ما إذا كانت الرحلة تستحق التكلفة.

ويقول الخبراء إن شركات الطيران الاقتصادي والعملاء الذين يعتمدون عليها سيشعرون بالضيق أولا، ولكن حتى المسافرين من رجال الأعمال وركاب المقصورات الأمامية لن يفلتوا من التكاليف المرتفعة.

ويحذر الخبراء من أن الانفراجه قد لا تأتي سريعا حتى لو بدأت أسعار النفط في الانخفاض، لأن شركات الطيران قد تستغرق شهورا لتعديل الأسعار بينما تنتظر استقرار أسواق الطاقة.