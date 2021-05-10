 الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على الحدود مع غزة ويرجئ مناوراته العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعزز قواته على الحدود مع غزة ويرجئ مناوراته العسكرية

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 مايو 2021 - 5:04 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مايو 2021 - 5:05 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تقرر تعزيز قوات فرقة غزة بقوات إضافية، وذلك في ضوء تزايد محاولات إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من القطاع.

كما أعلن الجيش إرجاء مناورات كان تم وصفها بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، وذلك بعدما تم الإعلان أمس عن انطلاقها.

وذكر موقع "واي نت"، أن رئيس الأركان أفيف كوخافي قرر إرجاء المناورات في ظل التوترات المتصاعدة في القدس الشرقية وقطاع غزة.

ومن المقرر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية اجتماعا اليوم لبحث التوترات في القدس والضفة وعلى الحدود مع غزة.

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