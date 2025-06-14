عمرو أديب: من يرى الدمار في إسرائيل جراء الضربات الإيرانية يظن أنها غزة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدمار الذي حدث في إسرائيل جراء الضربات الصاروخية الإيرانية غير مسبوق.

وأضاف خلال برنامجع «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن من يرى الدمار في إسرائيل يظن أنها غزة.

وأوضح أن هذا الدمار لم يره الإسرائيلي من قبل بخلاف دول أخرى خاصت حروبًا اعتادت على هذه المشاهد بما في ذلك إيران نفسها، لافتًا إلى أن الوعد الذي قامت عليه إسرائيل هو الأمن والأمان بعد الاستيطان على الأرض التي سرقوها.

ولفت إلى أن هناك تقارير عن ضربة مضاعفة من إيران خلال ساعات على تل أبيب وهي مدينة غير مؤهلة لتلقي مثل هذه الضربات.

ورجح أديب مغادرة الكثيرين لإسرائيل في المطارات الإسرائيلية إذا عادت للعمل بعد توقفها اليوم، وهو أمر جلل في إسرائيل.

وتحدث أديب، عن أن جماعة الإخوان والموالين لمحور المقاومة (الذي يوصف بأنه مدعوم من إيران) باتوا يسخرون حاليًّا من إيران بشكل كبير ولا يعرف سبب التغيير في الموقف بعدما كانوا يصفون إيران بأنها الداعم والسند، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن ما يمكن ملاحظته أن إيران تجيد اللعب خارج أراضها أفضل من أرضها، بمعنى أنها تتلقى ضربات في طهران لكنها تجيد الضرب في تل أبيب.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها ستة، ما أدى – بحسب وسائل إعلام عبرية – إلى مقتل ثلاثة إسرائيليين وإصابة 172 آخرين بجروح متفاوتة، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.