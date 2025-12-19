سرقة تمثال للقديس بولس من كنيسة في دمشق

تعرض تمثال للقديس بولس للسرقة من كنيسة في دمشق، ما أثار حالة استنكار واسعة باعتبار الحادثة استهدفت أحد الرموز الدينية المهمة بالعاصمة السورية.

وقالت مديرية إعلام دمشق في بيان، الجمعة، إن التحقيقات أظهرت أن عملية سرقة تمثال القديس بولس من كنيسة دير القديس بولس في منطقة باب كيسان بدمشق وقعت قرابة الساعة الثالثة من فجر الخميس.

وأضافت أن عدة أشخاص تورطوا في حادث السرقة الذي تم باستخدام أدوات بسيطة، وفق وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضحت أن دافع هؤلاء الأشخاص، دون ذكر هوياتهم، من السرقة "كان الطمع بالقيمة المادية للتمثال لكونه مصنوعا من النحاس".

ولفتت إلى أن "الفاعلين هم من ضعاف النفوس، من دون وجود مؤشرات حتى اللحظة على أي دوافع أخرى".

ولم تشر مديرية إعلام دمشق إلى ما إذا جرى القبض على المتورطين في الحادثة أم لا.

وذكرت أنها أجرت زيارة ميدانية إلى موقع الحادثة، واستمعت إلى إفادة إدارة الكنيسة وأقوال الشهود، كما راجعت مجريات التحقيق الأولية في الحادث التي أجرتها الشرطة.

وأشارت المديرية إلى أن التمثال المسروق بحسب المعطيات المتوافرة "يعود للقديس بولس، وهو مصنوع من النحاس بالكامل، وقد أُهدي إلى الكنيسة عام 1999 من قبل بابا الفاتيكان قبيل زيارته التاريخية إلى دمشق".

وفي مايو 2001، زار بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني العاصمة السورية، وكان أول بابا في التاريخ يدخل مسجدا بعد زيارته الجامع الأموي في دمشق.

وأكدت مديرية إعلام دمشق أنها تتابع مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة، "حرصاً على كشف الحقيقة كاملة وضمان حماية المقدسات الدينية والمواقع التراثية في دمشق".

وأثارت هذه الحادثة استنكارا واسعا باعتبار الحادثة استهدفت أحد الرموز الدينية والتراثية المهمة في العاصمة، وفق "سانا".