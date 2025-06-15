الجيش الإيراني: رصد وتدمير 44 طائرة مسيرة إسرائيلية

أعلن قائد حرس الحدود الإيراني العميد أحمد علي كودرزي، صباح الأحد، رصد وتدمير 44 طائرة مسيرة إسرائيلية على حدود البلاد في آخر 48 ساعة.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر»، أضاف كودرزي، في بيان اليوم الأحد: «عقب الغارة الجوية التي شنها الكيان الصهيوني، خلال الـ48 ساعة الماضية، تم رصد 44 طائرة مسيرة وطائرة صغيرة تابعة لهذا النظام الخبيث كانت تحاول دخول المجال الجوي للبلاد، وتدميرها بفضل يقظة حرس الحدود الشجعان».

وفي إشارة إلى الجاهزية العملياتية الكاملة لحرس الحدود في السيطرة على حدود إيران وحراستها، حذر «جميع المعادين والإرهابيين والبلطجية المسلحين والمهربين من أن الحرس الحدود سيرد بقوة على أي اعتداء على حدود البلاد».

وأكد قائد حرس الحدود، في البيان: «الهيمنة الاستخباراتية واليقظة والعزم الراسخ لحرس الحدود على الحفاظ على أمن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومواجهة أي تهديدات في الشريط الحدودي».

وبدأت إيران منذ فجر اليوم الأحد، بإطلاق دفعات جديدة من الصواريخ باتجاه أهداف داخل إسرائيل تسببت في قتلى وعشرات المصابين، كما ألحقت دمارا كبيرا في المنازل والمباني. في المقابل، تعرضت طهران لهجمات إسرائيلية.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى نتيجة القصف الصاروخي الإيراني في بات يام وتل أبيب إلى 6، والجرحى إلى 240 جريحا، في حين تحدث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن مواصلة الهجمات، مؤكدا أن توسيع الاشتباك إلى الخليج خطأ استراتيجي كبير.

وقال رئيس بلدية بات يام إن هناك أكثر من 20 مفقودا تحت أنقاض المبنى الذي تعرض لإصابة مباشرة بصاروخ إيراني، مضيفا أن 61 مبنى تعرضت إلى أضرار.

بدوره، قال قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن الليلة الماضية كانت صعبة على إسرائيل، كما وصف زعيم المعارضة يائير لبيد الليلة الماضية بأنها كانت غاية في الصعوبة.

في المقابل، أفادت وكالة أنباء «فارس» نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع بإصابة مبنى إداري تابع للوزارة ومركز أبحاث بقذيفة إسرائيلية، كما تعرض مستودع وقود رئيسي في العاصمة إلى هجمات إسرائيلية.



