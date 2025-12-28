وزير الخارجية الروسي: أوروبا هي العقبة الرئيسية أمام السلام

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في مقابلة حول نتائج العام 2025 أجرتها معه وكالة تاس الروسية للأنباء، إن أوروبا هي "العقبة الرئيسية أمام السلام"، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه مفاوضون من الولايات المتحدة وأوكرانيا لإجراء محادثات حول سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف لافروف، اليوم الأحد، "بعد تغيير الإدارة في الولايات المتحدة، أصبحت أوروبا والاتحاد الأوروبي العقبة الرئيسية أمام السلام"، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ويلتقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، في منتجع مارالاجو التابع لترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية، في محاولة لدفع مقترح سلام قدمته واشنطن قدما.

وأوضح لافروف، خلال المقابلة،أن الدول الأوروبية تسعى إلى تصعيد التوترات في الشرق الأوسط، لأن الاستقرار في المنطقة لا يصب في مصلحتها، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف، "من المحزن، وإن لم يكن مفاجئا لأي أحد، أن بعض أعضاء المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم الأوروبيون، يصبون الزيت على النار، كما يقال. فهم يواصلون محاولاتهم لرسم خطوط انقسام جديدة في الشرق الأوسط، انطلاقا من فرضية أنهم لن يستفيدوا من إقامة دول المنطقة علاقات جوار متينة فيما بينهم".

وأشار لافروف، إلى أنه في عام 2025، "شهدنا أحداثاً غير مسبوقة، حيث شنت إسرائيل، بالتعاون مع الولايات المتحدة، عدوانا مباشرا على إيران، استهدف منشآت مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني بهجمات بصواريخ وقنابل، على الرغم من أن هذه المنشآت تخضع لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأكد لافروف، أن "روسيا أدانت هذه الأعمال بشدة، فهي تتعارض كليا مع المعايير الدولية والمبادئ الأخلاقية المعترف بها عالميا. كما أن تصريحات المسئولين الإسرائيليين عن استعدادهم لاستخدام القوة ضد طهران في المستقبل تثير قلقا بالغا".

فمن ناحية أخرى، قال لافروف، خلال المقابلة، إن روسيا لا ترى أن نظام فلاديمير زيلينسكي الأوكراني ورعاته الغربيين مستعدون لإجراء مفاوضات بناءة.

وتابع لافروف، "نرى أن نظام فلاديمير زيلينسكي ورعاته الأوروبيين غير مستعدين للدخول في مفاوضات بناءة".

ولفت لافروف، إلى أن "هذا النظام يقوم بترهيب المدنيين من خلال استهداف البنية التحتية المدنية في بلادنا بأعمال تخريبية".