مطار العريش يستقبل الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصلت إلى مطار العريش الدولي اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ77 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتنسيق مع وزارة الدفاع وسفارة المملكة في القاهرة.

وتحمل الطائرة السعودية الـ77 على متنها سلالًا غذائية وحقائب إيوائية، تمهيدًا لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني الشقيق داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة؛ للتخفيف من الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ 77 لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.https://t.co/PR3fHgNk7q#واس pic.twitter.com/8YQKeOAeZa — واس العام (@SPAregions) December 28, 2025

وتطايرت خيام النازحين في قطاع غزة الليلة الماضية، بسبب شدة الأمطار والرياح، والتي استمر هطولها طوال ساعات الليل.

واقتلعت مياه الأمطار وارتفاع أمواج البحر وشدة الرياح خيام النازحين في مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

وبات عشرات الآلاف من النازحين بلا مأوى بعد الأضرار التي تسببت بها الأمطار والرياح الشديدة.

وحذرت منظمات وهيئات من كارثة إنسانية متجددة بين النازحين جراء المنخفض في ظل غياب مستلزمات الإيواء ورفض الاحتلال إدخالها، في وقت تعجز فيه البلديات والجهات المختصة عن الاستجابة لمناشدات المواطنين.