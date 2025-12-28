سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• وزير الأمن القومي اليميني المتطرف اقتحم القرية رفقة قوة كبيرة من الشرطة، غداة اعتقال عدد من سكانها..



رشق مواطنون فلسطينيون في قرية "ترابين" جنوبي إسرائيل، الأحد، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالحجارة، غداة اقتحام قوات إسرائيلية البلدة البدوية واعتقال عدد من سكانها.

وقالت القناة 14 العبرية (خاصة): "وصل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير صباح اليوم (الأحد) إلى قرية ترابين في النقب، واشتبك عشرات من سكان القرية مع الشرطة ورشقوه بالحجارة".

ونشر مراسل القناة يانون ماغال، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، مقطع فيديو يوثق اقتحام بن غفير القرية رفقة قوة كبيرة من الشرطة.

وبدأ مواطنون فلسطينيون في رشق بن غفير بالحجارة وظهر وهو يسير مهرولا، فيما ردت قوات الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم.

والسبت، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن قوة شرطية كبيرة دخلت قرية ترابين الصانع.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بعد ما ادعت "قيام شخصين من سكان القرية، وفق الشبهات، بإضرام النار وإلحاق أضرار بعشرات المركبات في تجمعات سكانية يهودية مجاورة".

وزادت بأن إضرام النار حدث "انتقامًا لحملة شرطية نُفذت في القرية الليلة الماضية ضد عناصر خارجة عن القانون"، كما ادعت.

وأضافت الهيئة أن "شرطيا أصيب بجروح طفيفة خلال النشاط الشرطي في القرية، فيما تم اعتقال خمسة مشتبهين".

وقالت الشرطة، في بيان السبت، إن العشرات من عناصرها "يواصلون محاصرة القرية وتنفيذ مداهمات لأهداف جنائية، ضمن حملة أمنية مستمرة لاعتقال مشتبهين متورطين في أحداث عنف".

وبحسب موقع "عرب 48" تأتي هذه التطورات "في ظل تصعيد متواصل لعمليات الشرطة في البلدات العربية بالنقب".

وتقول السلطات الإسرائيلية إن هذا التصعيد "يهدف إلى فرض النظام"، فيما ترى جهات حقوقية وقيادات محلية عربية أنها "سياسة أمنية عقابية جماعية تستهدف المجتمع العربي تحت ذرائع أمنية".

ويتباهى بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، ويحرض على الفلسطينيين داخل إسرائيل (أكثر من 20 بالمئة) واستئناف حرب الإبادة في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي خلّفت لإبادة الإسرائيلية بغزة منذ 8 أكتوبر 2023 أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا ضخما، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الولايات المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ومنذ 10 أكتوبر الماضي يسود اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة "حماس" وإسرائيل، تخرقه الأخيرة يوميا، مما أسفر عن استشهاد 418 وإصابة 1141 فلسطينيين، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع الأحد.