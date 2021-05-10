أمير كرارة: شرف ليا أكون جزء من «الاختيار 2»

نشر الفنان أمير كرارة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" صورة له مع الفنان كريم عبد العزيز وأبطال الجزء الأول والثاني من مسلسل "الاختيار"، معلقا: «شرف ليا أكون جزء من الاختيار ٢ مع أجمد واحد في مصر كريم عبدالعزيز وأخويا الجامد بيتر ميمي».

وشهد ميدان التحرير غلق تام مساء أمس بسبب تصوير الأوبريت الغنائي في مسلسل الاختيار 2 الذي يعرض في شهر رمضان الجاري بطولة النجم كريم عبدالعزيز واحمد مكي واخراج بيتر ميمي.

وتم غلق الميدان كاملا للتصوير، وجميع مداخل الميدان مغلقة، والإنارة بكامل طاقتها، كما يوجد عدد كبير من رجال الداخلية للتصوير وللتأمين، حيث سيتم ظهورهم في العمل بشكل حقيقي إضافة إلى وجود عدد من الأتوبيسات السياحية الموجود أمام المتحف».