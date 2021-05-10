زكي: فلسطين طلبت رفع تمثيلها باجتماع الجامعة العربية إلى مستوى وزراء الخارجية

قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الجانب الفلسطيني طلب رفع تمثيل اجتماع الجامعة العربية من مستوى المندوبين إلى وزراء الخارجية بعد مشاورات، خاصة عقب تدهور الوضع على أرض الواقع وتفاقم الأزمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الجامعة رأت رفع مستوى التمثيل في اجتماع الجامعة العربية خلال الثلاثاء المقبل ليكون بمثابة رسالة إلى المجتمع الدولي بأن قضية تجهير المقدسين من حي الشيخ جراح يعالج على أعلى المستويات من جانب الدول العربية.

وأوضح أن الدول العربية كثيرًا ما حذرت من تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني، ذاكرًا أن دخول العنصر الديني للمعادلة يقلب الموازين، ويصعد من مستويات التوتر والعنف، ما يجعل هناك صعوبة في السيطرة على الأوضاع.

وذكر أن الجانب الإسرائيلي يبدو أنه لم يعد لديه القدرة على السيطرة على حركة الاستيطان، والتي يروج لها سياسيون وموجودة في أجندة الحكومة الإسرائيلية، مشددًا أن هذا الأمر ينقل الصراع إلى منطقة خطر تمامًا.

وأشار إلى أن رد فعل الجانب الفلسطيني تجاه سياسات الاستيطان سيكون في اتجاه الحفاظ على حقوقه والتمسك بها، ما يؤدي إلى توتر الوضع أكثر، معلقًا على اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى ومنعهم من دخوله، أنه أمر مخالف تمامًا لكل القوانين والأعراف.

ولفت إلى أن الهجمة الاستيطانية على حي الشيخ جراح ومنع المصليين من دخول المسجد الأقصى هما عنصري الأزمة الحالية، موضحًا أن ما يحدث الآن منافي تمامًا لما تعهدت به إسرائيل أمام دول العالم أنها قادرة على السماح للجميع بالدخول للأماكن الدينية والمقدسات.

