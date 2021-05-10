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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على السواحل الشمالية معتدل على باقى الأنحاء.

وهناك فرص سقوط أمطار خفيفة، تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات منقطعة "40% تقريبا".

وبشأن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاث أمتار والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 20

الإسكندرية 27 18

وادى النطرون 30 19

طنطا 34 19

شبين الكوم 35 20

دمنهور 35 19

بلطيم 27 18

مطروح 25 17

السلوم 24 19

سيوة 34 20

بورسعيد 27 19

دمياط 26 18

الزقازيق 35 20

المنصورة 35 20

الإسماعيلية 35 20

السويس 36 21

العريش 28 19

رفح 29 19

رأس سدر 34 20

نخل 36 19

نويبع 35 24

طابا 34 24

كاترين 30 18

الطور 36 24

شرم الشيخ 38 25

الغردقة 38 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 38 23

بنى سويف 38 23

المنيا 39 24

أسيوط 39 24

سوهاج 42 25

قنا 43 26

الأقصر 44 28

أسوان 44 28

ادفو 44 28

أبوسمبل 42 27

الوادى الجديد 40 27

شلاتين 36 23

ابو رماد 35 22

حلايب 31 22

رأس حدربة 32 21