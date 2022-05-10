الدوما: الغرب تعمّد جعل أوكرانيا نقطة انطلاق يضغط منها على موسكو

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أشار رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي إلى أن الغرب تعمّد جعل أوكرانيا نقطة انطلاق يضغط بها على موسكو ويشن منها عدوانه المباشر، حسبما أفادت قناة (أرتي بالعربي) الروسية.

وكتب سلوتسكي في منشور على قناته عبر "تيليجرام": "قال المستشار الألماني أولاف شولتس إن روسيا لم تترك خيارا لحكومته سوى تزويد أوكرانيا بالأسلحة، ليقلب الواقع رأسا على عقب مرة أخرى".

وأضاف سلوتسكي: "لقد تم تحويل أوكرانيا عمدا إلى نقطة انطلاق للضغط والعدوان المباشر على روسيا.. لقد أراد الغرب مجتمعا أن يتصرف بالوكالة".

وتابع رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما أن "روسيا هي التي لم يكن لديها أي خيار "في حل الوضع بأوكرانيا بالوسائل السلمية.

وأردف بقوله إن الغرب غض الطرف "عن سياسة نظام كييف في قمع الناطقين بالروسية والأقليات القومية وممارسة الأعمال الانتقامية ضدهم وانتشار عدوى النازية الجديدة".

ولفت إلى أن روسيا "سعت إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك لمدة ثماني سنوات، بينما كانت كييف تستعد للحرب".

وشدد سلوتسكي على أنه "علاوة على ذلك، نمت الشهية لدى النخب الأوكرانية لدرجة أن (الرئيس الأوكراني فولوديمير ) زيلينسكي بدأ يتحدث عن الأسلحة النووية".

وتوجه سلوتسكي إلى شولتس قائلا: "من الأفضل التزام الصمت بدلا من هذه التصريحات في يوم النصر".