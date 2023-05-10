قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينيا بينهم 6 أطفال في الخليل

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن جيش الاحتلال اعتقل 13 مواطنا فلسطينيا بينهم 6 أطفال في محافظة الخليل، جنوب الضفة.

وقالت أمنية، للوكالة، اليوم الأربعاء، إن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين من مدينة الخليل، في الضفة الغربية، ومواطن من بلدة سعير شمال شرق الخليل.

ونقلت الوكالة عن محمد عوض من بلدة بيت أمر شمال الخليل، قوله إن قوات جيش الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منازل مواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلتهم مع أولادهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، عن استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال.

وخلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية، تم مداهمة عدد من المنازل وتفتيشها.

واستهدفت القوات شوارع البلدة بالرصاص الحي مما أدى إلى مقتل شابين وإصابة ثالث بجروح.