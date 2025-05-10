 شوبير يُحدد شرط تتويج الأهلي ببطولة الدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شوبير يُحدد شرط تتويج الأهلي ببطولة الدوري

محمد ثابت
نشر في: السبت 10 مايو 2025 - 9:12 ص | آخر تحديث: السبت 10 مايو 2025 - 9:12 ص

حدد الإعلامي أحمد شوبير شروط فوز الأهلي ببطولة الدوري الممتاز في الموسم الحالي 2024-2025 بعد تصدره لجدول المسابقة للمرة الأولى مستغلا سقوط بيراميدز.

قال شوبير عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:" أحب بس أفكر الجميع أن الأهلي لسه عنده 3  مباريات لازم يفوز بيهم عشان يفوز بالدوري العام".

أضاف شوبير:" يعني الكل يركز وينسى فكرة احتفالات وأفراح إلا بعد الفوز بالمباريات الثلاثة.. بس خلاص".

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز الوصيف صاحب الـ47 نقطة، مستغلا سقوط بيراميدز المدوي على يد البنك الأهلي بنتيجة 4-2.


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