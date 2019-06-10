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بلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك العين السخنة، خلال شهر مايو الماضي، حوالي مليار و505 ملايين و907 آلاف و177 جنيها.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك -في تصريح اليوم الاثنين- إن عدد الشهادات الجمركية المقيدة بنظام الوارد النهائي بالإدارة العامة لجمارك السخنة بلغ 4763 شهادة جمركية برسم الوارد النهائي بعدد حاويات 11955 حاوية.

وأضاف أن أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع (مكونات تكييف - مراوح - ثلاجات - أقمشة وغزول وخيوط) وقطع غيار سيارات ولعب أطفال وإكسسوار للهواتف المحمولة.

وتابع المصدر أن عدد الشهادات الجمركية التي تم تصدير مشمولها من جمارك السخنة خلال مايو بلغ حوالي 1426 شهادة صادر نهائي بعدد حاويات 13030 حاوية و1182 ثلاجة بقيمة إجمالية 787 مليونا و444 ألفا و519 جنيها لأغراض التصدير.

وأوضح أن الأصناف الأكثر تصديرا هي الرخام والفوسفور والرمال، وبلغت قيمة رسوم الصادر المحصلة مليونين و983 ألفا و235 جنيها.