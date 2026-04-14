رويترز: المحادثات الخاصة بمضيق هرمز ستركز على فرض عقوبات على إيران وجاهزية الملاحة

قال مصدر مطلع إن الاجتماعات الدبلوماسية التي ستعقد هذا الأسبوع بقيادة فرنسا وبريطانيا لمناقشة مهمة دولية محتملة في المستقبل ستكون قائمة على مجموعة من فرق العمل التي تتناول قضايا تتراوح بين فرض عقوبات محتملة على إيران والتعاون لضمان حرية الملاحة البحرية.
وأضاف المصدر أن المحادثات، التي سيجريها دبلوماسيون كبار قبل اجتماع يرأسه الزعيمان البريطاني والفرنسي يوم الجمعة، ستركز على دعم حرية الملاحة والأمن البحري واتخاذ إجراءات اقتصادية ضد إيران في حال استمر إغلاق مضيق هرمز وتأمين إطلاق سراح البحارة والسفن العالقة والعمل من أجل دعم جاهزية استئناف الملاحة البحرية عندما تسمح الظروف، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.
وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.
وأفاد دبلوماسيان أوروبيان بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو الأربعاء، قبل اجتماع القادة.