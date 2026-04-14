رويترز: المحادثات الخاصة بمضيق هرمز ستركز على فرض عقوبات على إيران وجاهزية الملاحة

قال مصدر مطلع إن الاجتماعات ​الدبلوماسية التي ستعقد هذا ‌الأسبوع بقيادة فرنسا وبريطانيا لمناقشة مهمة دولية محتملة ​في المستقبل ستكون ​قائمة على مجموعة من فرق ⁠العمل التي تتناول ​قضايا تتراوح بين فرض عقوبات ​محتملة على إيران والتعاون لضمان حرية الملاحة البحرية.

وأضاف المصدر ​أن المحادثات، التي سيجريها ​دبلوماسيون كبار قبل اجتماع يرأسه ‌الزعيمان ⁠البريطاني والفرنسي يوم الجمعة، ستركز على دعم حرية الملاحة والأمن البحري واتخاذ ​إجراءات ​اقتصادية ⁠ضد إيران في حال استمر إغلاق ​مضيق هرمز وتأمين إطلاق ​سراح ⁠البحارة والسفن العالقة والعمل من أجل دعم ⁠جاهزية ​استئناف الملاحة البحرية ​عندما تسمح الظروف، وفقاً لوكالة رويترز للأنباء.

وفي وقت سابق، قالت الرئاسة الفرنسية ⁠الثلاثاء، ‌إن الرئيس إيمانويل ​ماكرون ورئيس ⁠الوزراء البريطاني كير ستارمر ⁠سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في ​باريس الجمعة، يضم الدول الراغبة في ⁠المساهمة في ​المهمة ​الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة ‌حرية الملاحة في ​مضيق هرمز ⁠حينما تسمح ​الظروف ⁠الأمنية بذلك.

وأفاد ‌دبلوماسيان أوروبيان بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون ‌اجتماعاً عبر الفيديو الأربعاء، قبل ​اجتماع القادة.