قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تٌعتبر قوة لردع محاولات الحلف الأطلسي (الناتو) لتشكيل تحالفات من أجل الهيمنة على المنطقة الأوروأطلسية.

وأضاف لافروف - في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس وزراء خارجية دول معاهدة الأمن الجماعي أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن المشاركين في الاجتماع ناقشوا المبادئ التي تحول دون قيام أي دولة أو مؤسسة بالهيمنة على المنطقة الأوروأطلسية، مؤكدا أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي تعتبر قوة لردع تلك المحاولات التي يقوم بها حلف الشمال الأطلسي فيما يخص تشكيل هذه التحالفات.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على العمل المشترك لمكافحة الجريمة والتعاون في كافة الملفات، مشددا على التزام روسيا ومنظمة الأمن الجماعي بمبدأ عدم تعزيز الأمن على حساب أمن الدول الأخرى وعدم تجزئة الأمن في أوروبا.

ونوه وزير الخارجية الروسي، بأن ألمانيا وفرنسا تبحثان عن طريقة للخروج من الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا أن موسكو منفتحة دائما على الحوار مع الجميع.

وانطلق اجتماع وزراء خارجية دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي، في وقت سابق اليوم بالعاصمة الأرمنية يريفان، حيث يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء الوضع الأمني الدولي والإقليمي وأثر ذلك على أمن الدول الأعضاء في المنظمة.

وتعد منظمة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة أمنية دولية أعضاؤها الحاليون هم روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان.