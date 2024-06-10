إصابة 5 إسرائيليين جراء حريق بهضبة الجولان بعد انفجار طائرة مسيرة

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أصيب خمسة إسرائيليين بحالات اختناق، الاثنين، جراء حريق اندلع بهضبة الجولان السورية المحتلة بعد انفجار طائرة مسيرة أطلقت من لبنان.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مستشفى «زيف» في مدينة صفد، قوله إن خمسة أشخاص أصيبوا جراء اندلاع حريق ناجم عن انفجار طائرة مسيرة شمال الجولان.

وبينما لم يذكر المستشفى حجم ونوعية الإصابات، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى بعدما استشنقوا الدخان، ووُصفت حالتهم بالطفيفة.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال في بيان، أن مقاتلاته الحربية قصفت موقع إطلاق صواريخ ومبنى عسكريا لحزب الله في منطقة عيترون، بالإضافة إلى مبنى عسكري للتنظيم في منطقة عيتا الشعب، جنوب لبنان.

وأضاف أنه رصد طائرتين مسيرتين انطلقتا من الأراضي اللبنانية وسقطتا في منطقة شمال هضبة الجولان.

وأشار إلى نه "نتيجة لسقوط إحدى المسيرات اندلع حريق في مستوطنة شعل بالمنطقة ذاتها، وجرى السيطرة عليه.

وتابع: «جرى إطلاق عدد من الصواريخ الاعتراضية باتجاه الطائرات المسيرة التي انطلقت من لبنان وسقطت شمال هضبة الجولان، إلا أن محاولات الاعتراض باءت بالفشل».